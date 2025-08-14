Entretenimiento

“Terremoto: Magnitud 9.0” una película de alto impacto y tensión constante

La cinta de Brian Nowak presenta escenarios apocalípticos, dejados por un terremoto devastador que sorprende a todos sus habitantes, arrasando la ciudad.

Cortesía: Película “Terremoto: Magnitud 9.0”

Cortesía: Película “Terremoto: Magnitud 9.0”

Ricardo Bedoya

Llega a las salas de cine a partir del 14 de agosto una experiencia extrema y devastadora en “Terremoto: Magnitud 9.0” (Earthquake Underground). El largometraje dirigido por Brian Nowak mezcla el suspenso y la acción, mientras se hace de todo por sobrevivir y en los asientos de los asistentes se siente la mezcla de tensión con una dosis de adrenalina. Protagonizada por: Matthew Gademske, Angela Cole y Houston Rhines.

Cortesía: Película “Terremoto: Magnitud 9.0”

En “Terremoto: Magnitud 9.0”, un gigante sismo sacude a una ciudad entera, derribando sus rascacielos y casas. En medio del caos, un grupo de personas quedan atrapadas en los pisos superiores y ascensores averiados, luchando por sobrevivir a las réplicas y al colapso de las estructuras. Pero el desastre no se detiene ahí, la ruptura de tuberías y el fallo del sistema de represas provocan inundaciones, convirtiendo los edificios en trampas mortales y cada segundo se vuelve decisivo.

Una película de alto impacto, tensión constante y escenarios apocalípticos que te dejarán sin aliento durante 81 minutos en “Terremoto: Magnitud 9.0” (Earthquake Underground), cinta que se estrena el 14 de agosto en salas de cine colombianas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad