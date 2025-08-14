“Terremoto: Magnitud 9.0” una película de alto impacto y tensión constante

Llega a las salas de cine a partir del 14 de agosto una experiencia extrema y devastadora en “Terremoto: Magnitud 9.0” (Earthquake Underground). El largometraje dirigido por Brian Nowak mezcla el suspenso y la acción, mientras se hace de todo por sobrevivir y en los asientos de los asistentes se siente la mezcla de tensión con una dosis de adrenalina. Protagonizada por: Matthew Gademske, Angela Cole y Houston Rhines.

Cortesía: Película “Terremoto: Magnitud 9.0” Ampliar

En “Terremoto: Magnitud 9.0”, un gigante sismo sacude a una ciudad entera, derribando sus rascacielos y casas. En medio del caos, un grupo de personas quedan atrapadas en los pisos superiores y ascensores averiados, luchando por sobrevivir a las réplicas y al colapso de las estructuras. Pero el desastre no se detiene ahí, la ruptura de tuberías y el fallo del sistema de represas provocan inundaciones, convirtiendo los edificios en trampas mortales y cada segundo se vuelve decisivo.

Una película de alto impacto, tensión constante y escenarios apocalípticos que te dejarán sin aliento durante 81 minutos en “Terremoto: Magnitud 9.0” (Earthquake Underground), cinta que se estrena el 14 de agosto en salas de cine colombianas.