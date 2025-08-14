“Seguiré defendiendo mi inociencia”: ministro Sanguino en la Corte por “carrusel de la contratación”

JUSTICIA

Avanza en la Corte Suprema de Justicia un proceso por presunto tráfico de influencias en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por el denominado “carrusel de la contratación”.

Los hechos por los que se le acusan ocurrieron en el 2009 mientras Sanguino era concejal de Bogotá y aprovechando de su posición habría movido influencias para que se designara a un empresario para la construcción del Hospital de Usme a cambio de una coima del 10 % sobre el valor total del contrato.

Frente a estos hechos lo último fue que la Sala Especial de Primera Instancia reconoció a la Sub Red de Salud Sur como víctima dentro del proceso.

Sanguino insiste en su inocencia

En el desarrollo de la audiencia el ministro de Trabajo aseguró que apelará la decisión de la Sala de continuar la investigación en su contra los los hechos ocurridos en el 2009.

Asimismo, aseguró que las acusaciones en su contra obedecen a declaraciones de criminales.

“Seguiré insistiendo en mi inocencia plena, toda vez que estas acusaciones se han derivado de declaraciones calumniosas de dos confesos delincuentes condenados, como el señor Héctor Zambrano y el señor Julio Gómez, delincuentes condenados además gracias a mis denuncias contra el cartel de la contratación en mi condición de concejal de Bogotá, en los tiempos en que el cartel fue denunciado y fue procesado por la justicia”, dijo el ministro de Trabajo.

En ese sentido, la defensa del ministro pidió declarar la nulidad de la imputación en el proceso que enfrenta por dicho entramado de corrupción.