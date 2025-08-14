Sector empresarial hace guiño a posible candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la mañana de este jueves, 14 de agosto, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que Juan Carlos Pinzón sería precandidato presidencial y contaría con un fuerte apoyo del sector empresarial colombiano.

Cabe recordar que Pinzón, entre otras cosas, fue embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Adicionalmente, también ha ocupado otros cargos públicos de relevancia, pues fue ministro de Defensa durante la administración nacional de Juan Manuel Santos entre el 1 de septiembre de 2011 y el 22 de junio de 2015.

Ahora, según reveló Sánchez Cristo, Pinzón habría estado en una reunión con empresarios en Cartagena en el marco del 10º Congreso Empresarial Colombiano, en donde estos mismos, presuntamente, apoyan esa precandidatura.

“En esa cumbre de la ANDI hubo un encuentro de 180 empresarios con el senador Bernie Moreno (republicano de Estados Unidos) en un salón de un hotel y se comenzaron a hacer los sondeos (...) Hay unas voces en ese sector (empresarial) y en otros sectores, que están viendo con simpatía el nombre de Juan Carlos Pinzón ”, dijo Sánchez Cristo.

Y agregó: “Había muchos comentarios favorables a esa precandidatura”.

Por otro lado, el periodista reveló que todo apuntaría a que, una vez que se tranquilice esta semana por cuenta de los hechos que han acontecido en el marco del magnicidio de Miguel Uribe, “el expresidente Álvaro Uribe anunciará cuál va a ser el mecanismo para escoger el candidato del Centro Democrático”.

