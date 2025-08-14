Recompensa de 20 millones por ‘fleteros’ en Montería / Natnan Srisuwan

Una recompensa de 20 millones de pesos ha dispuesto la Alcaldía de Montería y la Policía Metropolitana para quien aporte información que permita dar con el paradero de unos delincuentes en la capital ganadera.

Las autoridades están detrás de unos ‘fleteros’ que hicieron de las suyas contra unos ciudadanos, a quienes despojaron altas sumas de dinero tras salir de unas entidades bancarias los días 8 y 12 de agosto.

Los criminales quedaron grabados en cámaras de seguridad y sus rostros son divulgados por las autoridades para poder lograr sus ubicaciones.

La administración municipal invitó a la comunidad a colaborar con las autoridades, suministrando cualquier dato relevante de manera segura a través de los siguientes medios:

Policía Nacional: Línea 123; Fiscalía General de la Nación: Línea 122; Sijín: 3232730943.

Es importante destacar que un equipo conformado por fiscales, investigadores y miembros de la Policía Nacional adelanta las labores de investigación para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

La Alcaldía de Montería agradece a los ciudadanos su colaboración decidida en esta lucha contra el hurto.