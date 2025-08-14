Personería Distrital de Cartagena se tomará el barrio Olaya con la Jornada “Visitando tu Localidad”

Cartagena

Este jueves 14 de agosto la Jornada Visitando Tu Localidad que organiza la Personería Distrital de Cartagena, estará en Olaya Herrera, Sector El Progreso, en la Obra Social del Padre Luis Variar conocida como la Casa de Las Monjitas, en beneficio de toda la ciudadanía de este sector de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta actividad se ha convertido en una gran oportunidad para que las personas que necesitan una revisión o tienen algún reclamo con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, puedan hacerlo cerca a sus hogares y con el apoyo de la Personería.

Toda esta oferta institucional estará al servicio de todos, de 8:00 am a 12:00 pm, con grupos de trabajo y representantes de las empresas Afinia, Aguas de Cartagena, Surtigas, Veolia y Pacaribe; quienes asisten convocados por la personera Delegada para los Servicios Públicos Domiciliarios.

Como recomendación, la Personería Distrital pidió a los ciudadanos que lleguen temprano, vayan con ropa cómoda, lleven su documento de identidad y el recibo y/o documentos más recientes del servicio por el que necesitan averiguar.