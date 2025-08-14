Nombran nuevo comandante del Departamento de Policía Bolívar: ¿quién es y cuál es su perfil?

Cartagena

Caracol Radio conoció que hay 19 cambios aprobados al interior de la Policía Nacional, entre ellos la comandancia de la institución en el departamento de Bolívar.

El nuevo comandante del Departamento de Policía Bolívar será el Coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, quien actualmente comanda la institución en Boyacá.

El alto oficial es natural de la ciudad de Bogotá, lleva más de 27 años al servicio de la comunidad en diferentes regiones del país. Es Administrador de Empresas de la universidad EAN con una especialización en seguridad de la Escuela de Postgrados de Policía, así como Técnico profesional en Balística. Además, durante su carrera ha realizado cursos, diplomados y seminarios en diversos temas, como: derecho penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

Inició su carrera institucional en el Departamento de Policía Valle en el año 1999. Se ha desempeñado en diferentes cargos, como: comandante del Grupo Élite Antiterrorista en Bogotá, comandante en el Escuadrón Móvil de Carabineros, jefe grupo policía judicial, jefe grupo protección a dignatarios, y gran parte de su trayectoria ha estado al servicio de la comunidad en la policía de vigilancia, donde inició como integrante patrulla de vigilancia, pasando por cargos como comandante sección de vigilancia, comandante de CAI, comandante de estación y de distrito de policía, llegando a ser comandante operativo de dos importantes unidades como la Policía Metropolitana de Cartagena y Policía Metropolitana de Cúcuta, siendo posteriormente designado subdirector administrativo y financiero de la Policía Nacional.

El Coronel Fredy Yamid Barbosa Molano reemplazará al también Coronel Alejandro Reyes, quien llegó al Departamento de Policía Bolívar en julio de 2023.

También habrá cambio de subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena

Caracol Radio también conoció que fue aprobado el nombramiento del Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, como nuevo subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El alto oficial se desempeña actualmente como comandante operativo del Departamento de Policía Norte de Santander y reemplazará a la Coronel Sandra López, quien ahora asumirá la dirección de la Escuela de Cadetes General Santander.