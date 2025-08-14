Movilidad colapsada en Bogotá: Más de un millón de afectados por manifestaciones
Familiares e hinchas de Santa Fe exigen justicia por la muerte de Sergio Blanco, atropellado a las afueras del Movistar Arena el pasado 6 de agosto.
Bogotá D.C
Hacía las 5:30 pm de este miércoles 13 de agosto se presentó una movilización en la NQS entre calles 54 y 61 sentido sur-norte que colapsó la movilidad en ese sector, mientras se disputaba el partido entre Santa Fe y América por la Liga Femenina en el estadio El Campin.
Las estaciones de Transmilenio: 7 de agosto, Campin-UAN y Movistar Arena dejaron de operar temporalmente. Las autoridades de tránsito acompañaron la movilización y recomendaron a conductores tomar la Carrero 60 o la 68 para dirigirse hacía el norte de la ciudad.
Más de 1 millón 200 mil personas resultaron afectadas por estos bloqueos por lo que tuvieron que caminar hacía sus destinos.
Luego de 3 horas, la movilidad de la vía se recuperó y se restableció el servicio en las estaciones de Transmilenio.
Familiares e hinchas piden justicia por Sergio Blanco
Los manifestantes eran hinchas de Santa Fe y familiares de Sergio Blanco, el hombre que murió atropellado el pasado 6 de agosto a las afueras del Movistar Arena durante los desmanes que sucedieron mientras se hacía el ingreso al concierto de la banda Damas Gratis.
Andrea Blanco, hermana del hombre de 30 años que murió, pide justicia y respuesta por parte de las autoridades locales.
“Realmente sentimos que estamos totalmente desprotegidos y por eso fue que decidimos al final lograr hacer esta movilización para que nos escucharan y solicitar una mesa de diálogo donde las víctimas pudiéramos saber de la información”, exige Andrea.
Además de la mesa de diálogo, Andrea y su familia reclama que sea entregados los videos de las cámaras de seguridad para encontrar al conductor que atropelló a Sergio.
“No queremos que después salgan a decir que no hay videos que se borraron por el tiempo y demás”, dijo Andrea, quien quiere que haya un precedente y justicia por la muerte de su hermano.
La familia Blanco pide a la alcaldía de Bogotá que sea tenida en cuenta, y a las autoridades que avancen con las respectivas investigaciones para identificar el carro y al conductor.
Mientras tanto, continúan con la recolección de dinero para Luciana, la hija de Sergio, quien necesita de su ayuda.