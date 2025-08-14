Movilidad colapsada en Bogotá: Más de un millón de afectados por manifestaciones

Bogotá D.C

Hacía las 5:30 pm de este miércoles 13 de agosto se presentó una movilización en la NQS entre calles 54 y 61 sentido sur-norte que colapsó la movilidad en ese sector, mientras se disputaba el partido entre Santa Fe y América por la Liga Femenina en el estadio El Campin.

Las estaciones de Transmilenio: 7 de agosto, Campin-UAN y Movistar Arena dejaron de operar temporalmente. Las autoridades de tránsito acompañaron la movilización y recomendaron a conductores tomar la Carrero 60 o la 68 para dirigirse hacía el norte de la ciudad.

Más de 1 millón 200 mil personas resultaron afectadas por estos bloqueos por lo que tuvieron que caminar hacía sus destinos.

Luego de 3 horas, la movilidad de la vía se recuperó y se restableció el servicio en las estaciones de Transmilenio.

Familiares e hinchas piden justicia por Sergio Blanco

Los manifestantes eran hinchas de Santa Fe y familiares de Sergio Blanco, el hombre que murió atropellado el pasado 6 de agosto a las afueras del Movistar Arena durante los desmanes que sucedieron mientras se hacía el ingreso al concierto de la banda Damas Gratis.

Andrea Blanco , hermana del hombre de 30 años que murió, pide justicia y respuesta por parte de las autoridades locales.

“Realmente sentimos que estamos totalmente desprotegidos y por eso fue que decidimos al final lograr hacer esta movilización para que nos escucharan y solicitar una mesa de diálogo donde las víctimas pudiéramos saber de la información”, exige Andrea.

Además de la mesa de diálogo, Andrea y su familia reclama que sea entregados los videos de las cámaras de seguridad para encontrar al conductor que atropelló a Sergio.

“No queremos que después salgan a decir que no hay videos que se borraron por el tiempo y demás”, dijo Andrea, quien quiere que haya un precedente y justicia por la muerte de su hermano.

La familia Blanco pide a la alcaldía de Bogotá que sea tenida en cuenta, y a las autoridades que avancen con las respectivas investigaciones para identificar el carro y al conductor.

Mientras tanto, continúan con la recolección de dinero para Luciana, la hija de Sergio, quien necesita de su ayuda.