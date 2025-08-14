MinDefensa señala a disidencias de Mordisco de atentado contra congresista Julio César Triana en Huila

Colombia

En la mañana de este jueves y tras registrarse el atentado del que fue víctima el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, se reunió en el Ministerio del Interior el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

Desde allí, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las disidencias de Alias Iván Mordisco serían las responsables de este acto de violencia en contra del congresista.

“En esa región delinque un grupo criminal que es el de las disidencias de alias Mordisco, del narcotraficante Mordisco. La información que tenemos es que los criminales que participaron de este atentado pertenecerían a la disidencias de Mordisco, unas disidencias que han intentado expandirse”.

#POLÍTICA “El señor presidente de la República nos ha dicho claramente que protejamos aún más a quienes piensan diferente”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, fuera víctima de un atentado en Huila.



El… pic.twitter.com/4h9nQZQIpz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

También indicó el ministro Pedro Sánchez que no existen zonas vedadas para congresistas o precandidatos en el país. Aún así, reconoció que hay algunas regiones que requieren de una mayor atención y despliegue de capacidades.

“No hay ninguna zona vedada en Colombia, pero sí hay zonas que requieren mayor precaución, mayor atención”.

Otras noticias: “No hay vehículos para todos”: Director de UNP sobre solicitudes de esquemas de seguridad

Ministro del Interior confirma que se ha reforzado seguridad de precandidatos

Por otro lado y tras el llamado a recibir garantías de seguridad que han hecho múltiples sectores políticos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se han destinado cerca de 3.500 hombres para garantizar la seguridad de todos los precandidatos.

“Desde que se creó esta comisión que tiene que ver la seguridad de los más de 40 candidatos a la Presidencia, más periodistas más candidatos al Congreso de la República, van destinadas más de 3.500 personas de la Policía y un rubro parecido también de la UNP. Eso quiere decir que estamos tomando los correctivos”.

#POLÍTICA El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti) informó que se han destinado más de 3.500 personas de la Policía, un “rubro parecido” de la UNP, para garantizar la seguridad de precandidatos a la Presidencia y al Congreso de la República.… pic.twitter.com/KACViY0jMg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

A propósito también Benedetti hizo un llamado a todos los sectores a desescalar el lenguaje, de cara a la contienda electoral que se avecina.

“Si algo ayuda a la seguridad o va ayudar al buen desarrollo de las próximas elecciones es el lenguaje, el dejar atrás la pugnacidad que se ha creado sobre todo desde ayer, y que pareciera que estuviéramos cometiendo los mismos errores del pasado”.