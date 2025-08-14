Esto es lo que se necesita para declararse insolvente en Colombia: Consecuencias según expertos

La insolvencia económica es una herramienta prevista en la ley colombiana para que personas naturales y jurídicas en dificultades financieras puedan reorganizar sus deudas o liquidar sus bienes.

Sin embargo, es importante destacar que el proceso no está exento de consecuencias que pueden impactar la vida económica de aquella persona que lo solicita.

¿Quién puede declararse en insolvencia?

Según la Ley 2445 de 2025, pueden acceder a este alivio las personas naturales no comerciantes que tengan al menos dos obligaciones vencidas por más de 90 días y que representen al menos el 30% de su patrimonio.

Además, también es necesario que existan dos o más procesos judiciales en curso.

Por su parte, para los comerciantes se establecen otras condiciones y un tope de hasta 1.000 salarios mínimos legales para aplicar a la ley.

¿Dónde se puede iniciar el proceso?

Es importante destacar que para declararse insolvente es necesario un análisis detallado de sus finanzas. El proceso lo puede iniciar ante notarías o centros de conciliación.

¿Qué debe hacer para declararse insolvente?

Si usted tiene más de 2 deudas con saldo en mora por más de 90 días, podrá presentar una solicitud de trámite de negociación de deudas. Esta podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de abogado y debe contener como mínimo: Datos del solicitante, informe de las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos, propuesta para la negociación de deudas, relación completa y actualizada de todos los acreedores, documentación completa y detallada de sus bienes, relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra usted, etc. Luego de presentada la solicitud, se fijará la fecha para la audiencia de conciliación entre el deudor y sus acreedores. En esta diligencia se estudia la propuesta del deudor y se califican y gradúan las deudas, para lo cual solo se tiene en cuenta el monto del capital de cada deuda y así se establecen fechas y valores para que sean pagados. Si el deudor no asiste a la diligencia, se dará como fracasada la audiencia por desistimiento, salvo que los deudores manifiesten ante el conciliador una nueva fecha. Una vez los acreedores y el deudor han llegado a un acuerdo, el conciliador y el deudor firman el acta donde se detalla el acuerdo de pago.​ Este debe incluir a todos los acreedores, y su y ser aprobado por 2 o más acreedores que representen más del 50% del capital de las deudas.

¿Esta diligencia tiene costo?

Sí, cuando usted esté en el trámite de negociación de deudas ante las notarias y centros de conciliación privados, usted deberá cancelar el costo del servicio.

Consecuencias de declararse insolvente:

Aunque declararse insolvente económicamente ayuda a reorganizar deudas y evitar problemas mayores, esta decisión queda registrada y afecta el historial crediticio de la persona que lo solicite.

“Limita el acceso a nuevos préstamos por un tiempo. Los acreedores pueden poner restricciones mientras se cumple el acuerdo, y si este se incumple después de aprobado y en ejecución, eso sí podría llevar directamente a la quiebra o liquidación”, aseguró Alfredo Barragán Montaño, experto en banca y gerente general del consorcio Circulemos Digital.

Asimismo, Carlos David Alape Gamez, analista II de Renta Fija en Aval Casa de Bolsa, afirmó que las consecuencias para una persona natural son similares a las de las personas jurídicas.

“Una de estas es la pérdida de confianza desde el punto de vista de la empresa, de la firma, los proveedores, los clientes y los bancos empiezan a perder credibilidad total. Además, su score crediticio se va para el piso”, señaló.

Asimismo, destacó que este recurso es útil únicamente en casos extremos.

“Esto deja una huella supremamente marcada en reputación en términos de acceso al mercado de crédito en un futuro y por eso es un recurso útil en casos extremos, pero debe manejarse con cuidado y de manera estratégica, si no, pues las consecuencias sí que pueden traer bastantes costos”, puntualizó.