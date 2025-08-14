Cartagena

Empresas de Cartagena podrían reducir hasta un 10,41% su factura de energía con nueva alternativa

La propuesta se enfoca en optimizar los componentes de Generación y Comercialización

Cartagena

La regulación del sector eléctrico permite a las empresas colombianas, sean usuarios regulados o no regulados, elegir su comercializador, una decisión que impacta de manera directa sus costos energéticos. En Cartagena, un análisis reciente muestra que esta opción puede significar un ahorro promedio del 10,41 % frente a las tarifas actuales del proveedor de energía tradicional.

Estos ahorros son posibles porque cerca del 60 % de la tarifa está compuesta por los componentes de Generación y Comercialización (G+C), los cuales pueden optimizarse bajo un esquema de libre competencia. La estructura tarifaria eléctrica comprende seis componentes principales: Restricciones, Pérdidas, Transmisión, Distribución, Generación y Comercialización.

Un comercializador puro como Bia Energy enfoca su gestión en optimizar continuamente los componentes G+C, a la vez que está de la mano del usuario al brindarle las herramientas tecnológicas para eficientar su consumo energético.

“En Cartagena estamos logrando tarifas en promedio un 10,41% más bajas que el operador tradicional. Esto es posible porque optimizamos los costos de Generación y Comercialización con tecnología” Afirmó Sebastián Ruales, CEO de Bia Energy.

Además de la reducción en tarifas, las empresas que optan por un comercializador especializado acceden a un portafolio de servicios diseñados para maximizar el control y la eficiencia. Esto incluye tecnología para monitorear el consumo en todo momento mediante algoritmos avanzados, automatización de trámites con inteligencia artificial, y herramientas para optimizar el consumo de energía. También ofrece la posibilidad de obtener certificados de energía renovable y gestionar todos los puntos de consumo desde una sola plataforma, evitando la complejidad de múltiples facturas y minimizando riesgos de corte.

Es el caso de Bia Energy, la comercializadora de energía, que ya acompaña a más de 3.500 empresas en todo el país bajo un modelo que combina eficiencia, control y tecnología para optimizar el consumo y reducir costos. Hoy, elegir el comercializador correcto no es solo una ventaja, es una decisión estratégica para la competitividad empresarial.

