London (United Kingdom), 28/04/2025.- PSG head coach Luis Enrique attends a press conference at Emirates Stadium in London, Britain, 28 April 2025. Paris Saint Germain will face Arsenal in the UEFA Champions League semi-finals 1st leg soccer match on 29 April 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL / NEIL HALL ( EFE )

Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 14 de agosto de 2025 43:15 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles London (United Kingdom), 28/04/2025.- PSG head coach Luis Enrique attends a press conference at Emirates Stadium in London, Britain, 28 April 2025. Paris Saint Germain will face Arsenal in the UEFA Champions League semi-finals 1st leg soccer match on 29 April 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones del entrenador del PSG, Luis Enrique, luego de la victoria en la Supercopa de Europa ante Tottenham. César dijo: “Las declaraciones de Luis Enrique pueden desencadenar en un tema asustador, pueden cambiar todas las estructuras del fútbol”. Sobre el tema Steven agregó: “Hoy se dice en Francia que lo de la salida de Donnarumma no fue por un tema deportivo como lo dijo Luis Enrique, sino que hubo una pelea fuerte entre ellos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube