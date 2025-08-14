El horror vivido por una pareja en “Together: Juntos Hasta La Muerte”

La coproducción entre Australia y Estados Unidos “Together: Juntos Hasta La Muerte” (Together), se estrena el 14 de agosto en salas de cine, distribuida por Diamond Films. La historia dirigida por Michael Shanks, nos traslada a otro nivel de sustos y terror, que se basa en las formas del cuerpo humano, su sincronización y lo que se puede ver en una relación muy pegajosa, una forma de amar mas cercana pero con el horror latente.

Cortesía: Diamond Films Ampliar

“Together: Juntos Hasta La Muerte” es protagonizada por Dave Franco, Alison Brie y Damon Herriman. Cuenta la historia de una pareja con problemas en su relación que termina por mudarse al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber agua de la cueva, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.

Desde el 14 de agoto el terror con codependencia de parejas llega a salas de cine en Colombia con “Together: Juntos Hasta La Muerte”, cinta distribuida por Diamond Films, que muestra otro nivel del horror, el horror pegajoso.