Distrito pide a MinSalud medidas por virus respiratorio que amenaza niños y adultos mayores en Bogotá

Bogotá

El Secretario de Salud de Bogotá Gerson Bermont, le envió una carta al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le pide la incorporación completa de una tecnología contra el Virus Sincitial Respiratorio y aseguró que es una necesidad urgente para la protección de nuestros niños.

“Desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá estamos convencidos de que la incorporación de nuevas tecnologías innovadoras para la prevención del virus Sincital respiratorio – VSR- es una decisión estratégica, urgente y necesaria para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la que es hoy una de las principales amenazas para la salud infantil en Bogotá, así como en todo el país”. Escribió el secretario en la comunicación.

Explicaron desde la secretaría de Salud que el análisis que hicieron evidenció que el VSR afecta de forma desproporcionada a los extremos de la vida: los menores de cinco años y los adultos mayores de 60, quienes presentan altas tasas de hospitalización, ingreso a UCI y mortalidad. En Bogotá, se estima que el 77% de las muertes potencialmente relacionadas con VSR se concentran en personas mayores de 60 años.

Los mismos estudios de la Secretaría de Salud indican que, entre las tecnologías evaluadas se encuentran los anticuerpos monoclonales Nirsevimab y Palivizumab, así como las vacunas Abrysvo®, Arexvy® y mRESVIA. Los resultados preliminares indican que la inmunización contra el VSR, especialmente en poblaciones de alto riesgo, es clínicamente efectiva, segura y costo-efectiva. Esto no solo ayuda a prevenir complicaciones graves en las poblaciones clave, sino que también alivia la presión sobre hospitales y centros de urgencias, facilitando una atención más oportuna, eficiente y de calidad para quienes lo necesitan.

Explicaron desde la Secretaría de Salud que ya se ha iniciado la presentación de los estudios científicos (carga, costo-efectividad e impacto al presupuesto) realizados junto con la Universidad de Antioquia con las sociedades científicas.

¿Qué es el Virus Sincitial Respiratorio?

El Virus Sincital respiratorio causa infección del tracto respiratorio en pacientes de todas las edades, pero con mayor incidencia en la niñez. En los climas templados, por ejemplo, es una epidemia anual durante los meses de invierno. En climas tropicales, la infección es más común en la temporada de lluvias.