Desordenes en Ocaña tras muerte de motorizado que realizaba maniobras peligrosas

El pasado martes, un motorizado, realizando maniobras peligrosas en Ocaña, perdió la vida. Sus compañeros, durante las últimas horas, adelantaron caravanas por las principales calles de este municipio, generando desordenes que motivó a las autoridades a actuar con multas e inmovilizaciones.

“Fue un grupo de desadaptados en motocicleta, que salieron a rendirle un homenaje a un hombre que falleció en un siniestro vial. Tuvimos que salir, en este caso el comandante del distrito, el comandante de la estación, otros uniformados de la policía y la secretaria de tránsito, para tratar de controlar este tipo de personas desadaptadas que venían haciendo desordenes en la ciudad” dijo Enrique Noriega, secretario de tránsito de Ocaña.

“Como resultado de eso se inmovilizaron diez motocicletas que iban dentro de esa caravana y también se realizaron 25 órdenes de comparendo”, relató el funcionario.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los ciudadanos para mantener el orden en el municipio. “No se pueden aceptar este tipo de acciones, de estos ciudadanos que quieren generar zozobra e inconvenientes a las demás personas que habitan este municipio y nos toca salir de esta manera. El mensaje es que se cumplan las normas de tránsito para que esto no se siga presentando”.

Ahora la alerta está en las honras fúnebres de este hombre de nacionalidad venezolana, donde se prevé nuevas movilizaciones masivas.