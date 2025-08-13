Preocupación en zona de frontera por el aumento de muertes violentas

Norte de Santander

En zona de frontera hay preocupación por el aumento de las acciones violentas que se vienen presentando. Diariamente están ocurriendo acciones sicariales que dejan entre uno y tres víctimas mortales.

“Hay articulación entre el gobierno departamental y el gobierno municipal de Villa del Rosario. En esos consejos de seguridad que se hacen constantemente articulados con el municipio y el departamento, se evidencian el compromiso que tiene el gobernador a través de la Secretaría de Seguridad, pero de verdad que es supremamente difícil trabajar y velar por seguridad actualmente”, dijo Eugenio Rangel, diputado de Norte de Santander.

Indicó el diputado que en varias oportunidades, conocidos suyos han sido víctima de hurtos con armas de fuego, incluso en sus mismas viviendas, hechos que aumenta esa sensación de inseguridad.

Resaltó que "uno se puede dar cuenta también que las autoridades trabajan en pro de buscar la seguridad que necesita el Área Metropolitana. Aspiramos que con ese trabajo importante que se viene haciendo a través del Ministerio del Interior y en la gobernación del departamento, se pueda culminar el Distrito Especial de Policía Villa Rosario. Yo considero que con ese Distrito Especial de policía, donde vamos a tener más de 326 efectivos, de una manera u otra, esa área de frontera, especialmente La Parada, va a mejorar en un 100% en seguridad".

Según las autoridades, desde enero a junio del año 2025, tan solo en la ciudad de Cúcuta se habían registrado 125 muertes violentas.