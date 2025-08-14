Capturados tres jóvenes que eran el terror de los conductores en el sur de Bogotá

Bogotá

En el barrio San Jorge de la localidad de Rafael Uribe Uribe, los habitantes de la zona han denunciado en varias ocasiones hechos relacionados con hurtos y delincuencia y fue justo allí en donde las autoridades lograron la captura de tres hombres de 19, 25 y 30 años, por el delito de hurto y porte, tráfico de armas de fuego.

Las tres personas capturadas eran buscadas por que serian los responsables de hurtos de vehículos en el sur de la ciudad. En el momento del operativo, La patrulla observó un taxi que había sido reportado como hurtado y luego fue utilizado por los delincuentes para robar un automotor en el barrio San Jorge Sur mediante intimidación con arma de fuego.

Rápidamente, las zonas de atención fueron alertadas y realizaron la activación del ‘Plan Candado’ logrando la persecución del taxi, sobre la Diagonal 49a, donde iban los presuntos delincuentes. Asimismo, la búsqueda del carro que fue reportado por la víctima. Se interceptó el vehículo y las personas fueron detenidas. Gracias a la oportuna reacción policial, se evitó el hurto de una camioneta de alta gama, la incautación de dos armas de fuego y la inmovilización del taxi en el que se transportaban.

Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que dos de los hombres salieron de la cárcel hace un mes y presentan anotaciones por homicidio, hurto calificado, uso de menores para la comisión de delitos y lesiones personales.