Bebé recién nacida fue abandonada en un basurero en Montería / cinco

Hay tristeza en la ciudad de Montería, Córdoba, tras el hallazgo de una bebé, de tan solo dos días de nacida, en un basurero en la calle 30 con carrera 15.

La recién nacida fue avistada por un joven que transitaba por la zona y al percatarse del llanto de la menor buscó entre los escombros y la halló entre unas bolsas.

De inmediato, el suceso fue alertado a funcionarios de la Policía Metropolitana de Montería, quienes trasladaron a la bebé al Hospital San Jerónimo de Montería, donde recibe valoración médica.

Por este hecho, se pronunció el alcalde Hugo Kerguelén García, quien catalogó el hecho como “doloroso y decepcionante”.

“Hoy está fuera de peligro y recibiendo atención médica en el Hospital San Jerónimo, gracias a la rápida activación de los protocolos de protección”, dijo el alcalde.

El alcalde elevó un llamado a la comunidad para que aporte cualquier tipo de información que ayude a esclarecer este repudiable suceso.

Por parte de la Policía, ya comenzaron la revisión en las cámaras de la zona para tratar de ubicar a la persona que abandonó a la menor en medio del fuerte sol sinuano.