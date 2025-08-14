ANLA e INVIAS adelantan visita técnica en Ocaña

Ocaña

Directivos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – y de INVIAS, adelantan visita en Ocaña para estudiar las propuestas para el desarrollo de la nueva variante de este municipio.

Indicó el mandatario, Emiro Cañizares, que se espera tomar la mejor decisión para este importante proyecto vial.

“Esperamos que, a más tardar, en dos meses, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales nos diga cuál es la alternativa más viable para la nueva variante de Ocaña” dijo el mandatario.

Agregó que “Yo estoy planteando que la nueva variante de Ocaña, si vamos a hacer una obra a futuro, hay que hacerla bien hecha, hay que hacerla pensando en 50 años. Mi observación es que la variante de Ocaña sea incorporada desde más allá de La Ermita, sino, vamos a necesitar de un tercer carril y eso va a aumentar los costos. Mi propuesta es, que inicie a la altura de Arinco y que termine más arriba de Río de Oro”.

Una vez concretada la ruta que tendrá esta variante, se espera que se realice la unión de las autoridades nacional, departamental y municipal, para los recursos.