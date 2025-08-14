¿Acepto? Stevan Riascos imputado por tentativa de feminicidio y abuso sexual a joven en Buenaventura

Stevan Riascos de 25 años, es la persona que habría golpeado brutalmente y abusado sexualmente a una joven de 20 años en el corregimiento de Cisneros, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. El hombre era buscado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento.

Captura y proceso judicial

En las últimas horas, un juez, tras la solicitud de la Fiscalía, envió a Riascos a un centro de reclusión mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes. Esto ocurrió luego de que se entregara a las autoridades en el barrio Popular de Tuluá, centro del Valle, y se hiciese efectiva su captura, tras haberse emitido la orden un día antes.

“Las evidencias, incluidos videos difundidos en redes sociales que muestran la gravedad de las lesiones, permitieron que, tras su presentación voluntaria ante las autoridades, se le hiciera efectiva la orden judicial y se le leyeran sus derechos como persona capturada”, explicó el coronel Daniel Peralta, comandante encargado de la Policía Buenaventura.





Imputación de cargos

La Fiscalía aseguró que una fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento. En audiencias concentradas, el procesado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“Un elemento material probatorio circulando en redes sociales, fue pieza clave para que las autoridades iniciaran con el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, ya que se desconocía los hechos de tiempo, modo y lugar”, dice la Policía Valle. Por tal motivo, pese a que los hechos habrían ocurrido entre el 3 y 4 de agosto, la orden de captura se emitió el lunes 11 de agosto, y la presentación y captura se realizaron el 12.

Hechos del ataque





Según el reporte, el hombre habría llevado a la víctima hasta un hotel, donde se prolongó por varias horas una serie de agresiones que incluyeron violencia sexual, física y psicológica. La joven logró escapar y denunciar los hechos, lo que permitió iniciar el proceso de investigación.

En redes sociales circulan videos de cámaras de seguridad que evidencian la brutalidad del ataque, generando indignación en todo el país.

“El hoy imputado presuntamente atacó sexualmente a la víctima, al tiempo que la sometió a vejámenes y maltratos físicos”, dice la Fiscalía.

La joven, tras escapar, fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro clínico en la ciudad de Cali, donde recibió atención médica.