Una persona murió luego que aparentemente se enfrentara a la Policía en el Sur de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en medio de la atención de un requerimiento de ciudadano en el barrio Boquerón, se registró un enfrentamiento entre uniformados de la Metropolitana y unos sujetos que se encontraba armados.

“El 12 de agosto del presente año en el sector de Boquerón recibimos la alerta de dos sujetos que posiblemente se encontraban armados, al llegar a la zona a verificar esta información se encuentran con que uno de ellos al notar la presencia policial derriba los policías de la motocicleta lo que genera que pidan apoyo a una patrulla para que llegara a apoyarlos”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

A la vez mencionó que “La patrulla llega encuentra a esta persona y lo persigue en zona boscosa en el sector de los Túneles de Boquerón, cuando el policía ingresa es recibido a fuego por este delincuente”.

En el informe revelado por parte de las autoridades se indica que la Policía reacciona hiriendo a esta persona que de inmediato fue trasladado al centro asistencial más cercano donde minutos más tarde fallece.

“El CTI asumió la investigación e internamente dentro de la institución haremos lo propio en las investigaciones para la formalización del caso”, dijo el alto oficial al entregar detalles de este caso.

Dato: la persona que perdió la vida fue identificado como Lebaniel Bonilla Zapata, tenía 32 años y contaba con varias anotaciones judiciales entre las que se encuentran extorsión, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.