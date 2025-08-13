Siguen los incumplimientos a las familias afectadas de El Tarrita, en Norte de Santander

Norte de Santander

Los habitantes de El Tarrita, zona rural de Ábrego, en Norte de Santander, continúan denunciando promesas incumplidas por parte del gobierno nacional.

Llevan más de seis meses sin recibir subsidio de arriendo e indican que la respuesta de los funcionarios es que todo se debe a demoras en la tramitología.

“Nosotros tuvimos una reunión con la secretaria de gestión de riesgos del departamento el 22 de abril del presente año, donde se comprometieron a pagarnos seis meses de arriendo. Es decir, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y enero, febrero y marzo de este año” dijo uno de los damnificados.

Agregó que dentro de esa reunión, “se estableció un plazo de 40 días, pero esta es la fecha y no han cumplido con dicho compromiso. Hay un acta firmada y aún así no se ha efectuado ningún pago”.

Asegura que, en diálogo con la comunidad ya se estableció que si no reciben el pago correspondiente durante estos días, la próxima semana tomarían las vías de hecho.