Alerta en Toledo y Labateca por posibles fenómenos de remoción en masa

Fenómeno de remoción en masa. Imagen de referencia. / Foto: Cortesía. / Cortesía

Norte de Santander

Durante esta temporada de lluvias, la zona rural de Toledo y Labateca, al sur del Norte de Santander, está en máxima alerta por posibles fenómenos de remoción en masa que se pueda estar presentando.

William Vera, secretario de gestión de riesgos de Norte de Santander indicó que vienen adelantando trabajos en estos lugares, para evitar posibles emergencias.

“Tenemos, como siempre, algunos puntos vulnerables en todos el departamento, algunos puntos críticos que los estamos monitoreando constantemente. Desde esta secretaria estamos desarrollando acciones en algunos puntos que presentan algún riesgo para la población, como en la parte rural de Labateca, donde estamos haciendo una intervención para evitar movimientos en masa” dijo el funcionario.

Agregó que “esta zona del departamento, Labateca y Toledo, han tenido una afectación muy importante durante el invierno y tenemos varios puntos con riesgo de remoción en masa”.

Resaltó que, junto a los organismos de socorro y la comunidad de la zona, adelantan monitoreo constante para identificar posibles eventualidades.

Así mismo informó que en municipios como Tibú y Ocaña, continúan muy vigilantes por las emergencias que se han presentado durante las últimas semanas de lluvias.