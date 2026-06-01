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01 jun 2026 Actualizado 17:09

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ISA realizará trabajos de mantenimiento al sur de la región

La medida busca el fortalecimiento de la estructura eléctrica

Torre de energía / Foto: Getty Images.

Torre de energía / Foto: Getty Images. / Sirisak Boakaew

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Norte de Santander

La empresa ISA Energía realizará trabajos programados de mantenimiento en uno de los equipos de la subestación Samoré entre el 4 y 5 de junio.

Las actividades requieren la desconexión, por lo cual se presentará interrupción temporal del servicio de energía en los corregimientos de Samoré y Gibraltar (Norte de Santander) y Cubará (Boyacá) entre las 7:00 a.m. del jueves 4 de junio y las 5:00 p.m. del viernes 5 de junio.

Este mantenimiento se ejecuta de manera planificada como parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica,orientadas a garantizar un servicio más seguro, estable y confiable para la región.

ISA Energía agradece la comprensión de los usuarios frente a estas acciones,que contribuyen al mejoramiento continuo del sistema eléctrico y a la calidad del servicio.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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