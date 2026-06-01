ISA realizará trabajos de mantenimiento al sur de la región

Norte de Santander

La empresa ISA Energía realizará trabajos programados de mantenimiento en uno de los equipos de la subestación Samoré entre el 4 y 5 de junio.

Las actividades requieren la desconexión, por lo cual se presentará interrupción temporal del servicio de energía en los corregimientos de Samoré y Gibraltar (Norte de Santander) y Cubará (Boyacá) entre las 7:00 a.m. del jueves 4 de junio y las 5:00 p.m. del viernes 5 de junio.

Este mantenimiento se ejecuta de manera planificada como parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica,orientadas a garantizar un servicio más seguro, estable y confiable para la región.

ISA Energía agradece la comprensión de los usuarios frente a estas acciones,que contribuyen al mejoramiento continuo del sistema eléctrico y a la calidad del servicio.