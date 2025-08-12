Ecopetrol reportó una utilidad1.8 billones en segundo trimestre, con caída del 46.4%

Las ganancias de Ecopetrol en el segundo trimestre del año reportaron una fuerte reducción como lo habían planteado los analistas del mercado debido a los bajos precios del petróleo y la tasa de cambio.

El presidente de la petrolera, Ricardo Roa señaló las utilidades en el periodo mayo-junio fueron de 1.8 billones con una reducción del 46.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Reveló que los ingresos en el periodo mayo-junio fueron de $ 29.7 billones, el EBITDA COP 11.1 billones con un margen de 37.5% y la utilidad neta COP 1.8 billones.

En el primer semestre del año, Ecopetrol confirmó que los ingresos ascendieron a los $ 61 billones con una disminución del 4.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las utilidades en el periodo enero-junio fueron de $ 4.9 billones con una caída del 33.2% frente a igual periodo del año anterior.

“Los resultados financieros se soportan en nuestra diversificación de mercados y de portafolio, la integración del negocio de hidrocarburos, la maximización de eficiencias y la optimización y ahorros en las operaciones, logrando niveles de rentabilidad competitivos en la industria”, manifestó el presidente de Ecopetrol.

Dijo que en el negocio de Hidrocarburos continuamos con la tendencia de crecimiento, alcanzando una producción semestral de 751 kbped, apalancada en el buen desempeño de campos en Colombia como es el caso de Caño Sur y CPO-09 en Colombia y en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, que permitieron superar los retos derivados de eventos de entorno local.