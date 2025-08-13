Pacto por la sostenibilidad integra saber ancestral, ciencia y acción institucional en Santa Marta

Santa Marta

En el marco de los 500 años de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) lideró la firma del Pacto por la Protección del Patrimonio Ambiental, un compromiso interinstitucional que une a autoridades, academia, sector empresarial y comunidades étnicas para fortalecer la sostenibilidad del territorio.

El evento reunió a expertos, magistrados, académicos y líderes sociales para debatir sobre el papel del derecho en la defensa del medio ambiente como patrimonio común y el acuerdo sellado durante el Encuentro Internacional “Derecho y Naturaleza” en el Hotel Zuana, se apoya en un Decálogo Institucional que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y establece acciones para frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

“Estamos muy satisfechos con este espacio que hemos tenido con grandes personalidades del ámbito académico, jurídico y medioambiental del país... alternativas que permitan trabajar en pro de Santa Marta”, afirmó el director de Corpamag, Alfredo Martínez.

Además, resaltó que la meta es establecer un trabajo articulado para enfrentar problemas sensibles del distrito, y destacó que el pacto fortalece la Agenda Azul – Santa Marta 500 años, incluida en el Plan de Acción Institucional 2024–2027, como hoja de ruta para la protección de los ecosistemas.

Entre los firmantes estuvieron el alcalde Carlos Pinedo, rectores universitarios, líderes empresariales y representantes indígenas y afrodescendientes, quienes coincidieron en que la conmemoración del Quinto Centenario debe ser también un punto de partida hacia una ciudad más resiliente, inclusiva y comprometida con su patrimonio natural.