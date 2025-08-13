Más de 360 mil personas llegarán por las terminales de Pereira para las Fiestas de la Cosecha

Pereira

Comienzan las fiestas de Pereira este viernes 15 de agosto las cuales se llevarán hasta el 31 del mismo mes, por eso comienzan a llegar los turistas a disfrutar de las diferentes actividades que ofrece la ciudad.

Debido a ello, el terminal de transportes de Pereira se comienza a alistar con una expectativa de más de 235 mil pasajeros en dos semanas, es decir, 8 mil pasajeros más que el año pasado.

Jorge Iván Posada Hoyos, director operativo de la terminal de transporte, señaló que las condiciones en esta terminal terrestre están dadas para recibir a los turistas.

Lea también: “Todo está listo para las Fiestas de la Cosecha en Pereira”: alcalde Mauricio Salazar

“Me preparo para despachar cerca de 235.000 personas en los próximos 15 días. Mi objetivo es garantizar un servicio eficiente y que haya suficientes vehículos disponibles para todos los destinos. Este año esperamos atender unos 8.000 pasajeros más que en el anterior. Siempre que las vías estén libres de contratiempos, confío en que lograremos este flujo de viajeros sin inconvenientes”, agregó Hoyos.

En el aeropuerto Matecaña de Pereira también están preparados para recibir a turistas nacionales e internacionales y así superar las cifras del año pasado en esta misma temporada de fiestas la cual llegó a 128.958 viajeros.