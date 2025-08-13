Magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo el defensor del Pueblo de Barcelona, España

En su visita a Barranquilla, el defensor del Pueblo de Barcelona, España, calificó como un “atentado contra la democracia” el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

David Bondia García indicó que el Gobierno nacional debe trabajar para fortalecer los derechos humanos y la democracia en el país tras el crimen de Uribe Turbay y fue enfático al decir que no hay democracia sin garantía de los derechos humanos.

“Acompañar a la sociedad colombiana”

“Hay que trabajar y fortalecer los derechos humanos y la democracia, y esto, sin duda alguna, es un atentado contra la democracia, independientemente de las ideas que se tengan. Como sociedad hay que acompañar a la sociedad colombiana en estos momentos para que así no se pierda la democracia”, dijo Bondia García.

Por último, el defensor español le insistió a la sociedad colombiana indicando que estos momentos no deben ser motivos para que se quiebre la democracia.