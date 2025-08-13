La Alcaldía de Ibagué responde a denuncia por uso de vehículo del PAE para trasteos

Ibagué

Durante una sesión del Concejo de Ibagué, el cabildante, Jorge Bolívar, denunció que en un vehículo con logos del Plan de Alimentación Escolar está haciendo trasteos en la ciudad.

Según Bolívar, la Alcaldía debe verificar esta situación para evitar que a futuro el uso de estos vehículos generen contaminación a los alimentos que se le entrega a los estudiantes de la capital del Tolima.

“Está siendo utilizado para trasteos, esperamos una respuesta de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para evitar riesgo de contaminación de los alimentos de los estudiantes”, resaltó Bolívar.

¿Qué respondió la Alcaldía de Ibagué?

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Educación a través de la dirección de Calidad Educativa requirió al contratista encargado del Pan de Alimentación Escolar para que responda que está pasando con el uso de estos vehículos.

“Luego de conocer las denuncias y como supervisor del contrato requerimos al proveedor sobre el uso de este vehículos, cabe resaltar que este tipo de vehículos son contratados por obra labor para la entrega de los alimentos”, dijo Miguel Ospina, director de Calidad Educativa de la Alcaldía.

Por otra parte, sostuvo que “Se espera una respuesta del operador, pero creemos que como medida técnica se pueden retirar esos letreros del PAE porque eso puede generar confusión, como pensar que se está utilizando el Plan de Alimentación Escolar para otras cosas”.

Finalmente, sostuvo que cada vez que se carga con los alimentos estos vehículos se hace un proceso de desinfección para evitar la contaminación. Además, resaltó que estos automotores no son de la Alcaldía.