Hallaron sin vida a joven que se lanzó al Canal del Dique para huir de la Policía en Bolívar

Cartagena

Luego de intensas horas de búsqueda sin parar fue hallado en el sector de Medianías de Correa, jurisdicción del corregimiento de Gambote del municipio de Arjona, Bolívar, el cuerpo de Ronaldo Rivera Mercado, un joven de 24 años que se habría lanzado al Canal del Dique para huir de la Policía en el municipio de San Cristóbal, Bolívar.

Inicialmente, las autoridades habían descartado que el cadáver encontrado en esa zona era el de Ronaldo por su alto estado de descomposición, sin embargo, luego del análisis de videos e imágenes sus familiares confirmaron que sí era él.

Versiones preliminares entregadas a las autoridades apuntan a que el joven se tiró al cuerpo de agua el pasado lunes 11 de agosto cuando intentaba evadir un control policial. Habitantes de la población aseguraron haberlo visto nadando por unos minutos, sin embargo, la desesperación se tomó la zona cuando lo perdieron de vista de manera repentina.

Las labores de búsqueda se concentraron en los alrededores del municipio de San Cristóbal y se extendió a poblaciones vecinas como Soplaviento, Mahates y Gambote, donde finalmente lo encontraron.