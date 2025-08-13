Familiares de peligroso narco del Cartel de Sinaloa habitaban lujoso inmueble incautado en Cartagena

Cartagena

La Sociedad de Activos Especiales descubrió que, en un inmueble en Cartagena, incautado hace varios años, habitaban los familiares de un poderoso narcotraficante, vinculado con el Cartel de Sinaloa, que pagó pena de prisión en una cárcel de Estados Unidos.

El inmueble, con playa propia y dotado de lujos, está vinculado a un proceso de extinción de dominio, luego de que las autoridades judiciales establecieran que allí eran llevadas niñas menores de edad, quienes habrían sido sometidas a pornografía infantil y luego trasladas a México, donde fueron instrumentalizadas sexualmente por bandas del narcotráfico de ese país.

Dichas personas fueron sorprendidas dentro del inmueble, en el desarrollo de una diligencia de inspección, vigilancia y control adelantada por la Dirección Territorial Caribe de la SAE, con acompañamiento de la Policía Nacional, que buscaba garantizar el control y la correcta administración de los bienes incautados.

La lujosa casa era propiedad de ‘Inversiones La Lupana’, y sobre ella recaía una medida cautelar. Durante la diligencia fue capturado un hombre que tenía orden de captura por concierto para delinquir.