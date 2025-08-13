Alias ‘JD’ utilizaba fachada de limpiavidrios en semáforos de Cartagena para presunta venta de droga

Cartagena

En los operativos permanentes que se realizan con uniformados en el barrio Chambacú; fue sorprendido alias ‘JD’ con estupefacientes en su poder.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el operativo se logró la incautación de 300 dosis de marihuana listas para su comercialización. Es de mencionar, que el capturado, presuntamente, se hacía pasar como limpiavidrios para pasar desapercibido en los semáforos y así expender los alucinógenos.

El capturado y los estupefacientes fueron dejados a disposición ante la Fiscalía General de la Nación, quien presentará al capturado ante un juez para que le defina su situación jurídica.

“La Policía Nacional en Cartagena continuará con estas estrategias de seguridad y patrullajes, buscando con estos resultados evitar la comercialización de alucinógenos y capturar a los delincuentes”, aseguró la coronel Sandra Bibiana López Duque, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Durante lo corrido del año la Policía metropolitana de Cartagena ha capturado 1.857 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ha incautado 559 kilos de estupefacientes.