El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el desempeño de los equipos colombianos internacionalmente.

Edwin Cardona falla el segundo penal ante São Paulo / Getty Images

Edwin Cardona falla el segundo penal ante São Paulo / Getty Images / JAIME SALDARRIAGA

Jeison Rodríguez

El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2025

26:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Edwin Cardona falla el segundo penal ante São Paulo / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate de Nacional ante Sao Paulo y los dos penales errados por Edwin Cardona. César dijo: “¿Qué decir de Atlético Nacional? Cuando un equipo desperdicia dos penales, hay dos balones en los palos. Echarle la culpa a Gandolfi es necio, la culpa es de Cardona”. Sobre el tema Steven agregó: “¿O sea que la culpa es de Cardona y nada más? Pero yo estoy con usted, los equipos grandes, tienen que tener jugadores grandes para esos momentos definitivos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad