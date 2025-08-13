El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2025

Edwin Cardona falla el segundo penal ante São Paulo / Getty Images / JAIME SALDARRIAGA

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate de Nacional ante Sao Paulo y los dos penales errados por Edwin Cardona. César dijo: “¿Qué decir de Atlético Nacional? Cuando un equipo desperdicia dos penales, hay dos balones en los palos. Echarle la culpa a Gandolfi es necio, la culpa es de Cardona”. Sobre el tema Steven agregó: “¿O sea que la culpa es de Cardona y nada más? Pero yo estoy con usted, los equipos grandes, tienen que tener jugadores grandes para esos momentos definitivos”.

