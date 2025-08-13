Dos camionetas se incendiaron en Cartagena: Cuerpo de Bomberos reportó pérdidas millonarias

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió dos incendios de manera simultánea en vías públicas de los barrios El Carmelo y Manga, donde igual numero de camionetas se prendieron en llamas dejando millonarias pérdidas materiales para sus propietarios.

En el caso del incendio del barrio El Carmelo, la emergencia se registró en la calle Medellín cerca del supermercado Ara. El automotor afectado fue Nissan X-Trail, de placas IEP 899, modelo 2018. El organismo de socorro confirmó que la conflagración destruyó la parte delantera del vehículo y también afectó el motor y la pintura.

Asimismo, de manera simultánea otra camioneta Mazda CX-30, color gris, modelo 2023 y de placas GMW 707 se incendió en la calle Real del barrio Manga, a la altura del semáforo de Bancolombia. Las llamas arrasaron con la parte delantera del vehículo, afectando también el motor y la pintura.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reportó que gracias a la intervención de sus unidades ambas emergencias fueron controladas en pocos minutos sin personas lesionadas.