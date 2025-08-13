¿Cuáles son las apuestas de Uniminuto en el Tolima para este segundo semestre del 2025?

Ibagué

Son varias las apuestas que plantea la Universidad Minuto de Dios para esta región del centro y sur de Colombia durante este segundo semestre del 2025. Entre ellas se encuentra la apertura de la Maestría en Gerencia de Innovación de Proyectos, que se convierte en la primera de su tipo en la región y se complementa con la oferta de la especialización en gerencia de proyectos.

De acuerdo con su rectora, Carolina Tovar, esta es una apuesta importante para la cualificación del talento humano de la región donde se brindará una serie de alternativas académicas y financieras para que los interesados puedan acceder a este programa a nivel de maestría.

Asimismo, Tovar anunció la apertura de la especialización en agronegocios, la cual tiene una alta pertinencia en la región por su vocación agrícola y es el resultado de la articulación con el sector privado que ha solicitado este tipo de formación a nivel de postgrado.

Novedades a nivel transformación curricular

Para la rectora centro sur de Uniminuto con sede en Ibagué este semestre será clave en las transformaciones curriculares que permitirán ofrecer programas con una mayor flexibilidad y un enfoque personalizado y facilitando el proceso de aprendizaje a los estudiantes con aulas vivas y que respondan a sus necesidades.

Una de los programas que impulsa esta institución lleva por nombre Avanza, con el cual se otorgan microcredenciales, donde se certifican procesos de formación de corta duración, lo cual permite adaptarse a las necesidades del mercado donde la comunidad busca adquirir o mejorar un conocimiento en corto tiempo.

Para Tovar un tema clave será el fortalecimiento del relacionamiento con el sector público como la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Primer Congreso de Empresas Familiares

Hoy la corporación universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, ostenta la presidencia del Grupo Empresarial del Tolima por lo que proyectan la organización del primer congreso de Empresas Familiares para el mes de noviembre en Ibagué.