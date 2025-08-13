Conozca el Plan de Manejo de Tránsito en la Avenida Blas de Lezo por montaje del “Reto Movistar”

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía que, debido al montaje logístico del evento deportivo “Reto Movistar”, se mantendrá la movilidad reducida en la avenida Blas de Lezo, en el Centro Histórico.

Los vehículos logísticos del evento se ubicarán en el carril sentido Centro–Bocagrande durante todo el día jueves 14 de agosto, para realizar labores de cargue y descargue de elementos.

El DATT recomienda a los conductores tomar rutas alternas, como la Avenida Santander, y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Este importante evento deportivo se llevará a cabo el próximo 17 de agosto y se espera la participación de más de 2.000 ciclistas aficionados, además del debut de una nueva categoría para runners.