🔴Cierres TransMilenio HOY: rutas que trabajarán, horarios y desvíos por cortejo fúnebre Miguel Uribe

modificaciones en Transmilenio por la calle 26, por las honras fúnebres de Miguel Uribe.

Bogotá

Desde Transmilenio dieron a conocer los principales cierres, hoy, 13 de agosto, en las localidades de Mártires, Santa Fé, Teusaquillo y La Candelaria por cortejo fúnebre del senador Miguel Uribe Turbay.

Entre las principales modificaciones está la de los servicios TransMiZonales que pasan por estos sectores se desviarán por la calle 6, avenida NQS, avenida Circunvalar y calle 45.

Así mismo, debido al cierre de la calle 26 desde la NQS hasta la carrera 5, los servicios troncales operarán así:

Ruta fácil 1: Entre el Portal El Dorado/ Estación Ciudad Universitaria

Entre el Portal El Dorado/ Estación Ciudad Universitaria Ruta fácil 3: Entre el Portal Tunal/ Estación Calle 22

Entre el Portal Tunal/ Estación Calle 22 Ruta fácil 6 : Entre el Portal 80 / Estación Temporal Calle 34

: Entre el Portal 80 / Estación Temporal Calle 34 B23 - K23: Tendrá para en la estación Movistar Arena (sin paradas en las estaciones Calle 57, Calle 45, Temporal Calle 34 y Consejo de Bogotá)

Tendrá para en la estación Movistar Arena (sin paradas en las estaciones Calle 57, Calle 45, Temporal Calle 34 y Consejo de Bogotá) B74 - J74: Entre Portal Norte con para adicional en la Avenida Jiménez

Entre Portal Norte con para adicional en la Avenida Jiménez C73 - J73: Entre Portal Suba/ Estación Ciudad Universitaria

Entre Portal Suba/ Estación Ciudad Universitaria D24-J24: entre Portal 80 y calle 57.

Las estaciones Concejo, Centro Memoria y Universidades dejarán de operar a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

El cortejo fúnebre saldrá de la Catedral primada de Colombia después de la misa allí, se espera que el recorrido inicie a la 1 de la tarde y comience su tránsito desde la carrera séptima buscando la calle 26 en dirección al cementerio Central.