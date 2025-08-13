Cartagena

Cemento País lanzó su nuevo saco edición especial, un símbolo de unión, igualdad y equidad en Colombia.La imagen representa la diversidad cultural y étnica del país, destacando la riqueza de sus tradiciones y comunidades.

El Gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, expresó su entusiasmo por esta iniciativa. “Este saco edición especial refleja nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad, valores fundamentales para nosotros”, afirmó.

También puntualizó: “reafirmamos nuestro apoyo al canal ferretero, constructor y edificador, y nos esforzamos por ser una empresa que contribuya al desarrollo sostenible y equitativo de Colombia”.

Con este lanzamiento, Cemento País busca promover la unión y el respeto por la diversidad en todo el país.