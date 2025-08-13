Capturan a presuntos miembros del Clan del Golfo: pretendían hacer un plan pistola contra la Policía

Los capturados fueron identificados como alias “El Negro” y “El Pava”, mediante diligencias de registro y allanamientos en el barrio Villa Soledad del corregimiento de San José de Sarco en el municipio de Juan de Acosta.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Estas personas eran buscadas por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y municipios y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y además, se incautó un revolver con seis cartuchos, 620 gramos de base de coca y un celular.

Además, se conoció que estas dos personas pretendían realizar un plan pistola contra la Fuerza Pública en los municipios de Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Puerto Colombia.

¿Quienes son los capturados?

Lo que ha dado a conocer la Policía, es que alias “El Negro”, cumplía el rol de cabecilla del Clan del Golfo en la zona de la vía al Mar en el Atlántico, tenía ocho años dentro del Clan del Golfo y era el encargado del tráfico de drogas y la comisión de homicidios selectivos y quien pretendía activar el plan pistola contra la Fuerza Pública en varios municipios del departamento.

Por su parte, alias “El Pava” era el encargado de labores de inteligencia y monitoreo del movimiento de la Fuerza Pública en zona urbana y rural del departamento, habla el coronel Jhon Urrea, comandante de la Policía Metropolitana