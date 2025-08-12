Familia denuncia que paciente con parálisis cerebral no recibe tratamiento de la EPS hace tres meses

Una situación muy delicada de salud está atravesando Juan José Menasse, quien tiene 26 años y nació con parálisis cerebral y epilepsia.

Según su familia, Juan José puede moverse por sus propios medios, aunque debe usar una silla de ruedas. Además, requiere un tratamiento semanal con especialistas que mejora su condición.

Sin embargo, dicho procedimiento, de acuerdo con el relato de su mamá, Indira López, no se ha cumplido desde hace tres meses por parte de la Nueva EPS.

Esta situación es grave, teniendo en cuenta que, al no cumplir con el procedimiento, Juan José tiene el cuerpo completamente rígido, lo que empeora su condición de salud.

“Le están vulnerando todos sus derechos”

“La Nueva EPS lleva más de tres meses sin permitir que se le realice tratamiento a mi hijo, porque tiene más de un año sin pagarle a la IPS. En esa IPS, mi hijo cuenta con un fallo de tutela a su favor, pero actualmente se le están vulnerando todos sus derechos. Mi hijo ya no puede seguir en casa sin recibir terapia, porque esta es indispensable para su vida (…) Mi hijo tiene una parálisis hepática, por la cual sus músculos se ponen rígidos, y si no se le realiza ejercicio ni rehabilitación, sus músculos se van atrofiando”, dijo Indira.

A esta delicada situación que atraviesa la familia se le suma que la señora Indira está recibiendo quimioterapias por un cáncer de mama, y ha dicho que está a punto de encadenarse en la sede de la Nueva EPS, ubicada en la calle 76 con carrera 49C, si no recibe una respuesta inmediata por parte de esta entidad.

Asociación advierte sobre múltiples casos similares

En Caracol Radio consultamos con Rosalba Amaranto, quien es la presidenta de la Asociación de Padres de Pacientes con Discapacidad. Ella señaló que no es el único caso que se presenta con la Nueva EPS, donde los pacientes con ciertas patologías no están recibiendo los tratamientos adecuados.

“Tenemos una situación muy difícil con la Nueva EPS, y esto es de conocimiento público. En el caso de los niños que venían de Coomeva, y que esta EPS recibió como pacientes, la situación se ha agravado tremendamente en los últimos meses. Hoy, incluso tuve que cancelar una cita personal con un internista, porque la mamá de la señora Indira me llamó llorando, diciendo que esa niña no podía seguir en esa situación, y que la señora estaba decidida a encadenarse aquí a las nueve de la mañana”, precisó Amaranto.