Bogotá era el destino de un cargamento de marihuana detectado en vías del Tolima

Tolima

Un operativo de la Policía Nacional en vías del Tolima permitió la incautación de un cargamento de marihuana que estaba oculto en medio de unas lonas que eran movilizadas en un vehículo particular de color blanco.

La acción de control se desarrolló a la altura del municipio de Saldaña en medio del eje vial que conecta a la ciudad de Neiva en el Huila con la población del Espinal, Tolima, cuando se detuvo la marcha del automóvil y al verificar en su interior se detectó que en el asiento trasero transportaba una carga que al verificar su contenido se detectó que era la sustancia ilegal.

Al verificar y realizar pruebas técnicas se confirmó que era marihuana y el cargamento presentó un peso de 117 kilogramos distribuidos en más de un centenar de paquetes. Para los uniformados encargados de este operativo esta sustancia podría tener un costo de 32 millones de pesos.

En este operativo se logró la captura del conductor del vehículo, un hombre de 63 años, quien presentado ante un juez de control de garantías quien lo dejó en libertad.

¿Cuál era el destino del cargamento de Marihuana?

Según información de inteligencia por parte de la Policía Nacional, este cargamento tenía como origen el departamento del Huila y su destino era la capital de la República.