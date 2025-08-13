Bogotá

Bogotá abre convocatorio para elegir al próximo Contralor Distrital del periodo 2026-2029

El Concejo de Bogotá anunció la apertura del proceso público para seleccionar al nuevo Contralor Distrital, cargo que se ejercerá entre 2026 y 2029, bajo criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana.

Foto: Contraloría Bogotá

Marcela Santos

Colombia

La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá expidió una resolución que define los términos y condiciones para la elección del Contralor o Contralora Distrital para el periodo 2026-2029. El proceso se desarrollará con base en la Constitución Política, la Ley 1904 de 2018 y otras disposiciones legales, y será ejecutado por la Universidad de Cartagena, institución con acreditación de alta calidad.

El cargo, de nivel directivo, tiene una asignación básica mensual de $17.003.088 y responsabilidades en materia de control fiscal sobre la administración de los recursos públicos del Distrito Capital.

Requisitos y fases del proceso

Según la resolución, podrán participar ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos, entre ellos:

El proceso contempla las siguientes etapas:

  1. Convocatoria y divulgación pública.
  2. Inscripción de aspirantes.
  3. Verificación de requisitos mínimos.
  4. Pruebas de conocimientos y valoración de trayectoria profesional, docente y académica.
  5. Publicación de resultados y conformación de la lista de elegibles.

Garantías del proceso

La convocatoria se regirá por los principios de publicidad, objetividad, transparencia, equidad de género y mérito. Además, la Universidad de Cartagena emitirá guías para orientar a los aspirantes en cada fase.

En palabras de la resolución, el objetivo es “garantizar un proceso abierto que asegure la idoneidad y capacidad del próximo Contralor Distrital de Bogotá D.C.”.

