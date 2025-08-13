Comerciantes de frontera se preparan para encuentro binacional en Cúcuta

Cúcuta

El próximo mes de septiembre se cumplirán tres años de la apertura comercial de la frontera entre Colombia y Venezuela y para conmemorar esta importante fecha, la Cámara Colombo Venezolana adelantará el Encuentro Empresarial Binacional – Visión Frontera 2025.

“Tres años de la recuperación de las relaciones diplomáticas, de las relaciones consulares, de la apertura de la frontera para la circulación de personas y mercancías, la conectividad en el sistema aéreo y en general de todo el marco institucional en materia comercial y de inversiones”, dijo Germán Umaña, presidente de la Junta Directiva CCV.

Agregó que “esos tres años deben ser realmente motivo de celebración y como presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana, los invitamos a este evento empresarial, que contará con la participación de las autoridades nacionales y regionales, donde tendremos un desarrollo importante en materia de inversiones, de logística, de turismo, de relaciones comerciales para incentivar las exportaciones y las importaciones entre Colombia y Venezuela”.

La cita es para el 3 y 4 de septiembre en el hotel Casino Internacional. A la par, el 4 de septiembre se desarrollará un foro académico que incluirá paneles de expertos, espacios de networking, encuentros institucionales de alto nivel y mesas de trabajo binacionales.

El encuentro también cuenta con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Cámara de Comercio de Cúcuta, entre otros.