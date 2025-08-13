Advierten deterioro de antigua Estación de Control de Tráfico Marítimo en zona insular de Cartagena

Cartagena

Nativos de la zona insular advirtieron sobre el deterioro de la antigua Estación de Control de Tráfico Marítimo ubicada en Isla Grada, en cercanías al corregimiento de Bocachica en toda la zona de acceso a la Bahía de Cartagena.

Ciudadanos reportaron que la torre presenta una inclinación, deterioro notable en sus condiciones y un riesgo latente de colapso al mar, situación que genera preocupación.

La Capitanía de Puerto de Cartagena, propietaria de las instalaciones, confirmó que se están adelantando las gestiones administrativas para llevar a cabo una demolición que se haría de manera técnica, segura y con respeto al ecosistema marino.

El 6 de octubre del 2020, la Alcaldía de Cartagena declaró la situación de calamidad pública por el fenómeno de erosión costera en Isla Draga o fuerte de San José de Bocachica, medida que fue levantada en 2021. No obstante, se realiza un seguimiento para evitar que la erosión siga afectando al sitio.