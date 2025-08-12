Más de 40 guías de la Sierra Nevada de El Cocuy fueron certificados por el Sena Boyacá

El Cocuy

Fueron 44 guías de turismo los que certificó el Sena Regional Boyacá en el municipio de El Cocuy, que trabajan en el área protegida del Parque Nacional Natural del Cocuy, Güicán y Chita.

Específicamente la certificación la recibieron en la norma «conducir usuarios de acuerdo con tipo de recorrido turístico y normativa - 260201077».

En la ceremonia, el director del Sena Regional Boyacá, Ramón Anselmo Vargas, dijo que algunos de los guías ya tenían más de 30 años de experiencia y «hoy han recibido este reconocimiento por parte de la institución, que además dignifica tan importante labor, acreditando su conocimiento y trayectoria».

Aprovechó para agregar que la estrategia CampeSena también les da esa posibilidad a los campesinos, de que se certifiquen en los quehaceres, en las labores del campo, no solo en el área de turismo, sino también artesanal, agrícola, pecuaria, «y qué bueno que a través de las diferentes asociaciones que se tienen identificadas en el municipio o de las que se puedan crear, se puedan focalizar los campesinos que nosotros podemos certificar en competencias laborales. Hace unos meses, en Duitama, certificamos a una campesina de 85 años en buenas prácticas de ordeño. Todo lo que ustedes saben hacer, les certificamos; su experiencia vale y hay que reconocerla».

Precisamente, Jorge Puentes fue uno de los guías certificados por el Sena y lleva 28 años ejerciendo esta labor en el nevado: «he recorrido todo el parque y me encanta ir al Ritacuba Blanco porque tiene una gran vista; iniciamos caminando a los 4.000 m.s.n.m. por páramo y terminamos en súper páramo después de 5 horas de recorrido, pero también los turistas me piden mucho ir al Púlpito del Diablo», afirmó desde su experiencia.

Por su parte, la jefe del Parque Nacional Natural del Cocuy, Güicán y Chita, Verónica Velasco, resaltó que «este proceso de certificación es muy importante porque es un reconocimiento y validación de esas habilidades y destrezas que han adquirido nuestros intérpretes, que vienen de un proceso de más de tres décadas de estar participando en la actividad ecoturística y dado su nivel de escolaridad no han podido acceder a un tecnólogo de guianza»

Parques Nacionales reconoce la figura de intérprete y agradecen que el Sena acompañe esto, porque de alguna manera blindar el proceso de que las comunidades locales siguen siendo parte y eje fundamental de la actividad ecoturística dentro del área protegida.

Los intérpretes y guías son los encargados de llevar a los visitantes al área protegida, adelantar el ejercicio de interpretación de ese patrimonio natural y cultural que hay allí, porque ellos conocen el territorio y valoran ese paisaje tan grandioso que hay en el parque. La normatividad vigente de la reglamentación ecoturística exige que de manera obligatoria tengan la compañía de un guía o un intérprete.