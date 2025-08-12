Los Ministerios de Hacienda y Minas adelantarán mesa técnica con Sintraelecol Paipa

Paipa

Este miércoles se realizará en Bogotá una mesa técnica con los ministros de Hacienda, Minas y Energía y los integrantes de Sintraelecol Paipa, con el fin de definir la administración de las tres plantas eléctricas de Termopaipa.

Además del Gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya, también estará el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, congresistas de ambos departamentos, los ministros de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, el director de Gensa y los integrantes de Sintraelecol, quienes expondrán las razones por las cuales Boyacá debe administrar las plantas de Termopaipa, que actualmente son manejadas por Gensa S.A. S.A.S.

“Después de la movilización que realizamos el 8 de julio, uno de los puntos de los acuerdos, era una reunión con las personas que toman la decisión en torno a lo que venimos reclamando los boyacenses. La administración de Temapaipa 1, 2 y 3, inicialmente se había dado para el 17 de julio, pero a última hora fue cancelada y ya se reprogramó para llevarse a cabo este miércoles 13 de agosto en el Ministerio de Hacienda”, indicó Pedro Antonio Rojas Villamil, presidente de Sintraelecol Paipa.

Dentro de las peticiones que hacen desde el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia de Paipa, está la administración de las plantas eléctricas.

“Lo que buscamos es que nos escuchen a los trabajadores, nosotros tenemos las pruebas y vamos a sustentar lo que venimos denunciando de la irregular administración de Termopaipa, los contratos, de cómo se ha vendido la energía, por ejemplo, generar un megavatio en Termopaipa cuesta alrededor de 120.000, 130.000 pesos. Gensa se lo vendió a un contratista, un privado, un particular, en 260.000 pesos, y este particular, el solo 31 de octubre del 2024, ante el fenómeno del niño, ese megavatio de 260.000 volvió y se lo vendió al Estado en 2.400.000 pesos. Temapaipa debe ser administrada por los boyacenses por solo respeto, dignidad y sobre la soberanía energética de los territorios.”, agregó Rojas Villamil.

En cuanto a la transición energética, el presidente del sindicato indicó que la misma la deben realizar los boyacenses.

“Igualmente que nosotros los boyacenses desarrollemos nuestra propia transición energética, como trabajadores le apuntamos a la transición energética y estamos pidiendo que todos esos trabajadores que están en el socavón tengan una oportunidad de reconversión laboral. Aquí lo que vemos es que los caldenses están haciendo una transición energética sin sentido, sin entender lo que realmente sucede aquí en Boyacá”, apuntó.

La reunión en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se desarrollará desde las 2:00 de la tarde, mientras que el jueves 14 de agosto, se realizarán sub-mesas de trabajo para analizar los diferentes temas.