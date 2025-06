Inteligencia artificial: entre la transformación y el reto de adaptarse

El cierre del Festival del Pensamiento reunió a tres voces expertas para analizar el impacto actual y futuro de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Para todos, la IA ya no es una promesa, sino una realidad que está transformando sectores como la educación, el emprendimiento y la participación ciudadana, y que el mayor desafío no es su acceso, sino el criterio con el que se integra a la sociedad.

José Alejandro Betancur, director de Nodo en la Universidad EAFIT, fue el primero en intervenir. Compartió cómo están formando a estudiantes desde los 10 años en el uso responsable y crítico de la inteligencia artificial.

“Tenemos un curso en el que buscamos que entiendan cómo pensar con IA, no solo cómo usarla”, afirmó. A través de ejercicios prácticos como carreras de observación, los niños descubren que esta tecnología también puede equivocarse, mentir o confundir.

Betancur recalcó que la clave está en las capacidades humanas que acompañan su uso: “¿Qué va a diferenciar a una persona si todos tenemos acceso a la misma herramienta?”. Como ejemplo, mencionó el caso de un niño del Pacífico colombiano que ideó un agente de IA para brindar atención médica inicial en su comunidad. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos de generar dependencia emocional de una herramienta que puede “distorsionar la realidad como un espejo de feria”.

Manuel del Corral, director ejecutivo de Cadena, explicó que “la inteligencia artificial se puede entender como un edificio de tres pisos: hardware, modelos de lenguaje y aplicaciones. Es en este último donde están las verdaderas oportunidades para Colombia.” | Foto: Caracol Radio Ampliar

La conversación continuó con la intervención de Melissa Álvarez Licona, directora de Cosmo Education, quien puso sobre la mesa el potencial de la IA como asistente pedagógico y administrativo en contextos educativos con dificultades estructurales. “El verdadero desafío no es si usar o no la IA, sino el riesgo de quedarse atrás por no incorporarla de manera responsable”, afirmó.

Álvarez enseñó cómo han creado herramientas propias basadas en IA que se ajustan al enfoque educativo de cada institución, sin depender de plataformas costosas. Actualmente, trabajan con 5.000 estudiantes y más de 500 mentores, con el objetivo de llegar a 23.000, no para reemplazar docentes, sino para potenciar sus labores. “Esto no solo tiene un impacto pedagógico, sino también organizacional”, agregó, insistiendo en que la escuela debe preparar a los jóvenes para conectar con el progreso del país.

Cerró el panel Manuel del Corral, vicepresidente ejecutivo del Grupo Cadena, con una mirada empresarial que invitó a repensar la IA como un aliado estratégico y no solo como una herramienta operativa. “Nosotros preferimos hablar de inteligencia ampliada más que de inteligencia artificial. No se trata de reemplazar, sino de potenciar”, explicó.

En su organización, la han incorporado en procesos como atención al cliente, análisis de mercado e incluso en juntas directivas como un “miembro adicional” que registra y procesa ideas en tiempo real. También advirtió sobre los cambios que traerá la automatización: “En pocos meses, veremos robots que cuestan entre 10 y 20 mil dólares y trabajan tres turnos sin horas extra”.

Sin embargo, enfatizó que esta transformación facilitará el emprendimiento y generará nuevos empleos. “Emprender será un 70% más fácil, porque hoy es posible equivocarse más rápido, aprender de inmediato y corregir sin desperdiciar tanto tiempo, ni dinero”, señaló, insistiendo en la importancia de asumir este cambio con apertura y sin miedo.

Aunque sus enfoques eran distintos, los tres panelistas coincidieron en una idea clave: la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza que desplace lo humano, sino como una oportunidad para ampliarlo. Su valor dependerá de cómo se integre: la recomendación es que sea con pensamiento crítico, ética y un propósito claro.