Habrá restricción vehicular en la calle El Arsenal en Cartagena por congreso de la ANDI

Las restricciones aplicarán desde este miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía cartagenera que los días 13, 14 y 15 de agosto habrá restricción vehicular en toda la calle El Arsenal, vía contigua al Centro de Convenciones.

La decisión se debe a la realización del 10° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) organizado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Durante estos días, el DATT intensificará los controles contra el mal parqueo de vehículos sobre la calle El Arsenal y las bahías de estacionamiento ubicadas en el sector, estarán habilitadas únicamente para el cargue y descargue de mercancía, de acuerdo con el horario establecido por el DATT.

El DATT recomienda a los ciudadanos y visitantes estacionar sus vehículos en los lugares autorizados.

