GranDiosas Coach Comedy presenta: “Que se venga… el show”

El 16 de agosto en la Tasca Puerta de Alcalá GranDiosas Coach Comedy llega con un especial sin censura, “Que se venga… El show”. Una noche de comedia, educación sexual y energía femenina. Este formato de tertulia con propósito, creado por la comediante y periodista Nana Sanabria, combina humor, reflexiones y conversación sin tapujos para mujeres que quieren reírse, aprender y reconectar con su poder personal. En esta edición, la invitada será la sexóloga y escritora Valeria DeBotas, experta en sexualidad femenina, autoestima con dosis de empoderamiento.

Con su humor ácido y sin filtros, Nana será la encargada de sacudir al público con anécdotas hilarantes, preguntas imprudentes y reflexiones incómodamente necesarias, así interactúa con el público y pone en palabras lo que muchas piensan, pero pocas se atreven a decir, dando una noche de risas liberadoras y verdades incómodas disfrazadas de chiste.

Cortesía: @nanasanabria_ Ampliar

Por su lado, Valeria guiará en un viaje de autoconocimiento y placer femenino, hablando sin tapujos de temas que aún siguen siendo tabú. Desde cómo mejorar la capacidad orgásmica, entender el fenómeno del squirt, descubrir el poder del piso pélvico como aliado del placer. Además, compartirá herramientas para cultivar una relación más erótica y consciente con el propio cuerpo, desmontar creencias limitantes sobre la sexualidad femenina y reconectar con un placer libre de culpa.

“Que se venga… El show” es una invitación para celebrar a las mujeres, con una unión entre comedia y sexología, donde las asistentes podrán expresarse, hacer preguntas, reírse y salir recargadas de amor propio. Se realizará en el Restaurante Tasca Puerta de Alcalá, el sábado 16 de agosto. Más importación en @nanasanabria_ y @valeriadebotas.