“Hemos encontrado que cumplimos con todo”: Director de la UNP tras muerte del senador Miguel Uribe

Colombia

El presidente Gustavo Petro convocó a un consejo extraordinario de seguridad en la Casa de Nariño, tras la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

#MiguelUribe “Nosotros hemos revisado nuestros procesos, protocolos, y hemos encontrado que cumplimos con todos en lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar”, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, insistió que la… pic.twitter.com/RsoUD3CTuY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2025

A propósito de esto, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, insistió en que la entidad cumplió con todos los requerimientos de seguridad, el día del atentado en contra de Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

“Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos, y hemos encontrado que cumplimos con todo en lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar, eran tres exactamente de la Unidad Nacional de Protección”.

Garantías de seguridad para precandidatos presidenciales

Sumado a esto, el director de la UNP informó que en coordinación con la Policía Nacional, se está trabajando para garantizar la seguridad de todos los precandidatos presidenciales.

“Estamos trabajando muy duro en que las medidas de los candidatos se tomen de una manera adecuada y oportuna. Estamos en coordinación total con la DIPRO, se adelantaron los organismos denominados ‘corpes’, que son los cuerpos que determinan las medidas de protección”.

Añadió Augusto Rodríguez que hasta el momento, se han atendido todas las solicitudes que buscan reforzar los esquemas de seguridad.