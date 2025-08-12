Fueron identificados 60 Pagadiarios en el barrio San Bernardo de Bogotá

Bogotá

Indicaron desde la secretaría de Planeación que el distrito llegó por primera vez a caracterizar y encuestar a los habitantes de los pagadiarios del barrio San Bernardo, de la localidad de Santa Fe. Este análisis se realizó en el marco de la Estrategia en Pagadiarios, ya que en este sector se han identificado cerca de 60 inmuebles tipo inquilinato.

La jornada empezó en la carrera 12 con calle 1, con una intervención integral y social a los habitantes de tres pagadiarios, en la que se dio prioridad a las acciones preventivas para la población que se encuentra en formas extremas de exclusión y con vulneración de derechos. Asistieron y ofertaron sus servicios las secretarías de Salud, Planeación y Educación.

“Hoy estamos haciendo algo muy importante con la intervención integral al sector de San Bernardo. Ingresamos a hacer las encuestas de caracterización en las residencias tipo pagadiario y para nosotros es muy importante porque queremos complementar todas esas acciones que hemos venido realizando aquí en el sector con esta oferta integral. Esperamos que San Bernardo pase de ser ese epicentro de exclusión a un polo de inclusión social”, destacó Juliana Sánchez, secretaria (e) de Integración Social.

Por su parte, Carlos Mantilla, residente de uno de estos inmuebles, aseguró que “con estas acciones vemos que la Alcaldía se preocupa por las necesidades de la ciudadanía tanto colombiana como extranjera. Por ejemplo, a mí los funcionarios de la Secretaría de Salud me hicieron un chequeo médico y esto es importante porque uno no sabe cómo está de salud y, en muchos casos, por la falta de recursos económicos, no es fácil ir al médico”.

Desde noviembre de 2024 y en el marco de la Estrategia en Pagadiarios de las fases I y II se han caracterizado 318 inmuebles y más de 5.000 personas.

Atenciones:

● 485 niñas, niños y adolescentes en servicios de infancia.

● 151 niñas y niños en atención integral en jardines infantiles.

● 97 personas con acompañamiento a comisarías de familia.

● 112 personas mayores de 60 años en servicios de Integración Social.

● 418 personas en servicios de habitante de calle.

● 360 personas en comedores comunitarios.

● 254 personas atendidas en respuesta social y gestión del riesgo.

● 108 personas en servicios LGBTI.

● 561 personas atendidas en servicios de salud.

● 40 niñas, niños y adolescentes en colegios del distrito.